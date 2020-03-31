لبنان | فرنسا توافق على تزويد القضاء اللبناني بمستلزمات “السوار الإلكتروني”

أعلن النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، أن وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبي أعطت أمس موافقتها على تزويد القضاء اللبناني بمستلزمات خدمة “السوار الإلكتروني”.

وقال عويدات في حديث لـ”الوكالة الوطنية للاعلام” أنّه أجرى اتصالاً مع وزارة العدل الفرنسية، بواسطة السفارة الفرنسية في لبنان، التي قررت تزويد لبنان بهذه المسلتزمات”، مشيراً إلى أنه تقدم بهذا الطلب منذ أشهر عدة قبل أن يتولى منصب النائب العام التمييزي، وقد باتت الحاجة ملحة لإعتماد هذه التقنية خصوصاً بعد المباشرة بآلية الإستجواب الإلكتروني.

إشارة الى أنّ السوار الإلكتروني (electronic bracelet) هي حلقة تثبت بيد أو قدم الموقوف أو الملاحق قضائياً في الجنح والجرائم البسيطة بدلاً من وضعه في السجن، فيحدّد نطاق تحركه في محيطه وتقوم الأجهزة الأمنية برصده ومراقبته عبر “GPS”.