لبنان | وزير الزراعة ينصح اللبنانيين: ازرعوا الحدائق .. اذا طالت الأزمة بالزراعة نؤمن الاكتفاء الذاتي

نشرت المديرية العامة لأمن الدولة في تغريدة صورًا خلال مؤازرتها لوزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى والمدير العام للزراعة لويس لحود في جولة على أسواق الخضار في المدينة الرياضية، لمتابعة إجراءات التعبئة العامة.
وكان الوزير مرتضى جدد الدعوة الى اللبنانيين لزراعة الحدائق أمام منازلهم “لأن الأمن الغذائي مهم جدا، لا سيما اذا طالت الأزمة وبالزراعة نؤمن الاكتفاء الذاتي”.
وطالب الحكومة في تصريح بأخذ “أقصى درجات التأهب والسرعة وتسخير كل امكاناتها وتضافر الجهود اللازمة لتأمين عودة اللبنانيين في دول الاغتراب، لاسيما من البلدان التي تعاني نقصاً في الطبابة والاستشفاء وتحديدا افريقيا فسلامة اللبنانيين وأمنهم واحد إن كانوا في الاغتراب أو في لبنان”.
وأشار الى ان “وزير الصحة يعمل على تنظيم آلية العودة بدءا من نقطة الانطلاق واخضاع العائدين للفحوصات وكذلك بعد وصولهم وخضوعهم للحجر وفق مقترحات وزارة الصحة”.
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