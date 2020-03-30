لبنان | المصارف توقف سحب الدولار جراء أزمة كورونا؟

قال مسؤول في جمعية المصارف في لبنان لوكالة “فرانس برس”:

إنّ “المصارف اللبنانية أوقفت عمليات السحب بالدولار الأميركي بانتظار إعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي المغلق منذ نحو أسبوعين، في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد”.

وقال المسؤول المصرفي الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، إنّ “المصارف أوقفت عمليات السحب بالدولار بانتظار أن يعاد فتح المطار”، موضحاً أنّ “الدولار يتم استيراده من الخارج وهذا لم يعد ممكناً بسبب فيروس كورونا” المستجد. وأضاف أن “مستوردي الدولار توقفوا عن العمل”.

وقال شخصان لـ”فرانس برس” إنّهما تبلغا من مصرفيهما وقف عمليات السحب بالدولار. وقال أحدهما إن القرار سيسري “حتى إشعار آخر”.