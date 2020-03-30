لبنان | مواطنون امام المصارف طوابير لقبض رواتبهم وانجاز معاملاتهم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 مارس 2020 03:23 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 مارس 2020 03:23 مساءً - مشاركة

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن المصارف التي فتحت أبواب فروعها في بيروت اليوم بعد اقفال دام لاكثر من أسبوعين، جراء الإجراءات التي اتخذتها جمعية المصارف بالاقفال انسجاما مع قرار التعبئة العامة، تشهد إزدحاما حيث يصطف المواطنون أمام مداخلها طوابير، وهم قدموا لقبض رواتبهم وانجاز بعض المعاملات و قبض الرواتب.

من ناحيته نشر النائب أسعد درغام في تغريدة على حسابه عبر تويتر:

“بعد أسبوعين على إغلاق المصارف أبوابها، استفاقت عكار على زحمة خانقة، فمن يتحمل مسؤولية هذا المشهد في ظل التعبئة العامة والدعوة للبقاء في المنازل؟”.

وناشد “وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون، والاجهزة الامنية كافة، التدخل فورًا قبل وقوع الكارثة.