لبنان | بالصور: زحمة سير في ساحات حلبا والعبدة والقبيات.. وفي النبطية

تشهد ساحات حلبا والعبدة والقبيات في محافظة عكار زحمة سير كبيرة بشكل مخالف لكل التدابير المتخذة للوقاية من وباء كورونا، والسبب هو اقبال الموظفين على المصارف لقبض رواتبهم مع نهاية الشهر الحالي، والسعي الى شراء حاجياتهم من أدوية ومواد غذائية وخضار.

الى ذلك، شهدت الصرافات الالية لمصارف النبطية زحمة كبيرة من قبل المواطنين الذي تزاحموا لسحب ايداعاتهم الشهرية من الصراف الالي، وسط غياب ألرقابة المفترضة لتفريقهم للحد من خطر ” كورونا”،

المشهد الذي أثار استغراب الجميع، ادى الى طرح تساؤلات عن كيفية السماح لهذا العدد الكبير من المواطنين الذين تلاصقت اجسادهم ، غير ابهين لخطر كورونا، وكان لافتا ايضا غياب المسافة المفترضة بين كل واحد ، الامر الذي يعرض الجميع للخطر.