لبنان | جلسة نيابية “إلكترونية” الخميس ضد الكورونا!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 مارس 2020 12:13 مساءً - مشاركة يعقد مجلس النواب جلسة عامة نهار الخميس، وذلك لمناقشة وإقرار عدد من القوانين التي تهدف إلى التخفيف من حدّة الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التي يعاني منها المجتمع اللبناني وقطاعاته الإقتصادية جراء وباء “كورونا”. وعلم “ليبانون ديبايت” أن المجلس النيابي يضع في سلّم أولوياته دعم المستشفيات والبلديات نظراً لدورها الأساسي في مساعدة المجتمع اللبناني على الصمود في مواجهة تحديات المرحلة. وكان النواب قد تلقّوا في وقت سابق رسالة من المجلس النيابي، تفيد بأنّه سيتم اعتماد نظام “Microsoft Teams”، لتأمين عقد الجلسة التشريعية عبر الإنترنت بالصوت والصورة” في سابقة تحدث للمرة الأولى في تاريخ المجلس النيابي، في ظل هذه الظروف الإستثنائية المصدر Lebanon debate

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