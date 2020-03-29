لبنان | مصلحة الابحاث العلمية الزراعية: كورونا لا ينتقل بواسطة الحشرات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 مارس 2020 04:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 مارس 2020 04:16 مساءً - مشاركة

أصدرت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عمارة رياق، بياناً توضيحياً، عطفاً على بيانها السابق المتعلق بطريقة التعقيم وعطفاً على بيان نقابة الاطباء، جاء فيه:

1- إن استعمال المبيدات لا نفع له، لأن فيروس كورونا لا ينتقل بواسطة الحشرات ولأن الادوية الزراعية لا تأثير لها على الفيروسات.

2- إن طريقة التعقيم برش كل الطرقات والأرصفة والاشجار وأبواب المتاجر وحتى بعض المارة، لا لزوم له، لأنه يتوجب تعقيم الاماكن العامة، حيث يتجمع الناس، وعلى أصحاب الابنية تعقيم مداخلها ومصاعدها.

3- يتوجب تعقيم مقاعد الجلوس في الاماكن والحدائق العامة.

4- إن التعقيم بالدخان لا لزوم له.

5- يتوجب تعقيم مستوعبات النفايات وأماكن تواجدها لأنه يمكن أن تحتوي على نفايات صادرة عن أشخاص في الحجر المنزلي.

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6- تأمين سبل الوقاية لعمال التنظيفات في شكل جدي وشامل.

7- تعقيم شاحنات النفايات.

8- تعقيم كامل نفايات مختبرات التحاليل والمستشفيات التي تتعامل مع فيروس كورونا.

9- لفت النظر الى النفايات الصادرة عن مواطنين في الحجر الصحي سواء أكانت نفايات بالاكياس أو مجارير، لأنه تبين إمكان تواجد الفيروس في البراز البشري.

10- بالتعاون والتضامن والعمل الجاد والبقاء في المنازل يمكن لنا أن نقاوم هذا الفيروس الشرس.