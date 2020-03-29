لبنان | إصابة بـ”كورونا” في دير راهبات في قضاء جبيل.. و ثلاث حالات جديدة في بشرّي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 مارس 2020 01:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 مارس 2020 01:15 مساءً - مشاركة

اعلنت خليّة الأزمة في قرى وبلدات الحروف في قضاء جبيل انها تبلغت من المراجع المختصّة من ان أحد الاشخاص العاملين في دير راهبات أخوات يسوع المصلوب في بلدة مشحلان مصاب بفيروس “كورونا”، نتيجة الفحص الذي اجري له بعد الاشتباه بحالته منذ ثمانية أيام.

وتم نقل المصاب إلى مركز خارج المنطقة لتلقي العلاج اللازم، والراهبات في الحجر داخل الدير منذ 14 يوماً.

وطلبت الخلية من جميع من احتكّ أو زار الأخوات أو أحد العاملين أو زوار الدّير تبليغها على أرقام الطوارئ 03077181 – 70737073 أو أحد أرقام المعنيين في الخلية.

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ولفتت الى انها تواصلت مع الدير وطلبت من المعنيين تجديد الحجر ووضعت متطوعين في خدمتهم لتلبية حاجاتهم الملحة متمنية للمصاب الشفاء العاجل وللجميع دوام الصحة والعافية.

3 حالات “كورونا” جديدة في بشرّي

أعلن مستشفى بشرّي الحكومي في بيانٍ، أنه “تمّ إجراء الدفعة الأولى من فحوص الـPCR لعدد من الأشخاص، من ضمنهم 11 شخصاً من طاقم المستشفى، وتبيّن وجود ثلاث حالات إيجابية، تجري متابعتها بدقة تامة”.

ولفتت إلى أنه “سيتم اتّباع كلّ الإجراءات الضرورية.