لبنان | مستشفى الحريري: شفاء 3 مصابين ولدينا 68 إصابة 4 منها بوضع حرج

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19، أن مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والتي عزلت في منطقة العزل الصحي في المستشفى، وصل إلى 68 إصابة، منها 3 إصابات تم نقلها من مستشفيات أخرى إلى مستشفى الحريري”.

وبشرت بتماثل 3 إصابات بالفيروس للشفاء “بعد أن جاءت نتيحة فحص ال PCR سلبية في المرتين، وتخلصها من عوارض المرض كافة”، مشيرة إلى أن مجموع الحالات التي شفيت تماما من الفيروس منذ البداية بلغ 30 حالة شفاء.

كما أعلن أنه “بناء لتوجيهات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة تم إخراج حالتين مصابتين بفيروس كورونا من المستشفى إلى الحجر المنزلي، وذلك بعد تأكيد الطبيب المعالج على شفاء المريضين سريريا وإبلاغهما بكل التدابير والإرشادات المتعلقة بالحجر المنزلي، لجهة التعامل مع الآخرين والنظافة الشخصية وكيفية تناول الطعام وكيفية التخلص من القمامة ومراقبة الحرارة يوميا”.

وأكد أن “جميع المصابين بفيروس كورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل، ووضعهم مستقر، ما عدا 4 إصابات وضعها حرج”.

وختم: “لمعرفة عدد الإصابات على الأراضي اللبنانية كافة، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة”.