لبنان | هذه هي لائحة شركات التأمين التي تؤمن تغطية لنفقات علاج الكورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 مارس 2020 07:15 مساءً - مشاركة قامت لجنة مراقبة هيئات الضمان بنشر لائحة هيئات الضمان (شركات التأمين) التي تؤمن تغطية لنفقات علاج فيروس الكورونا (COVID-19) لجميع المضمونين لديها أو لجزء منهم. وطلبت اللجنة عند مواجهة أية مشكلة، التواصل مع اللجنة على الارقام التالية:

ICC Care Hotline: 01-999069

Whatsapp: 81-999069 أو عبر البريد الالكتروني: [email protected] Advertisements

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