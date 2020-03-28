لبنان | كورونا في لبنان: عداد الإصابات يواصل الإرتفاع.. 412 حالة مثبتة و8 وفيات

أصدرت وزارة الصحة العامة بيانا عن إصابات فيروس كورونا، جاء فيه:
“حتى تاريخ 28/3/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، إضافة إلى المختبرات الخاصة 412 حالة بزيادة 21 حالة عن يوم امس.
كما، سجلت حالة وفاة لدى مريض يعاني من أمراض مزمنة في العقد الثامن من العمر، في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، مما يرفع عدد الوفيات الى ثمانية.
هذا، وتشدد الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية، بخاصة التزام الحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن وأن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية”.
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