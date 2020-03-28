لبنان | عدّاد كورونا قد يتجاوز الـ400 إصابة اليوم.. ومستشفيات خاصة تستقبل حالات بسرية تامة

أعلن رئيس الحكومة حسان دياب، أمس، تخصيص 60 مليون دولار أميركي لتأمين التجهيزات والمعدّات والأدوية والمُستلزمات الطبية لمواجهة كورونا ولرعاية المُصابين.

هؤلاء بلغ عددهم، أمس، 396 حالة مع تسجيل مُستشفى رفيق الحريري خمس حالات إضافية ليلاً مع احتمال أن يتجاوز العدّاد الـ400 حالة اليوم، فيما وصل عدد الوفيات إلى 8 أفراد، في مقابل تماثل 27 حالة للشفاء.

ومع توقّع استمرار تصاعد العدّاد، يغدو الحديث بشأن سرعة التجهيزات الطبية والاستشفائية مطلوباً بمعزل عن “نوايا” الإنفاق عليها، وخصوصاً مع بطء خطوات تجهيز المُستشفيات الحكومية في المناطق. فمن أصل ثمانية مُستشفيات حكومية كان مقرّراً افتتاحها، غداً، اثنان منها فقط تم تجهيزهما، وفقاً لما كتبته صحيفة “الأخبار”.

وأفادت مصادر إعلامية وطبية مطلعة أن العديد من المستشفيات الخاصة تستقبل مصابين بفيروس كورونا بسرية تامة من دون أن تُعلن عن ذلك أمام الإعلام، وتكتفي بإبلاغ وزارة الصحة، وهي تخصّص غرفها فقط للمصابين من مرضى الأطباء العاملين لديها حصراً.