لبنان | مصاب بـ”كورونا” فرّ من مستشفى البوار إلى منزل أصدقائه.. وشرطة البلدية تطوق المكان

فر المواطن السوري (أ.ج) من مستشفى البوار الحكومي، بعدما كان نقل إليه إثر إصابته بفيروس كورونا، متوجها الى بلدة نهر ابراهيم حيث يقطن.

وذكرت معلومات إلى انه لجأ الى منزل أصدقائه من العمال السوريين في المنطقة، بعد ظهر اليوم الجمعة.

وطوقت شرطة البلدية المنزل، وطلبت المساندة من القوى الامنية. كما تم الاتصال بالصليب الاحمر اللبناني من أجل إعادته الى المستشفى.