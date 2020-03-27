لبنان | بالأرقام: هكذا توزعت الإصابات بـ”كورونا” في محافظتيّ الشمال وعكار بحسب الأقضية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 مارس 2020 04:13 مساءً - مشاركة أفاد مصادر طبية وإعلامية بأن عدد المصابين بفيروس كورونا حتى مساء أمس الخميس في محافظتيّ الشمال وعكار على الشكل التالي: – طرابلس : 7 اصابات – عكار : 13 اصابة – المنية – الضنية : 3 اصابات – الكورة : 3 اصابات – زغرتا : 19 اصابة – بشرّي : 1 اصابة Advertisements – البترون 11 اصابة وبلغ مجموع الاصابات في محافظتيّ الشمال وعكار: – 57 اصابة من اصل مجموع 368 اصابة عامة في لبنان، اي بنسبة 15,5%. نسبة اصابات عكار بالنسبة للعدد الكلي: حوالى 3%؜ نسبة اصابات طرابلس بالنسبة للعدد الكلي: 1,9% وقد تعافى من هذه الاصابات عدد قليل وعادوا الى منازلهم. المصدر lebanon 24

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