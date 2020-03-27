لبنان | توقعات الطقس غداً: أمطار غزيرة والثلوج على الـ1800 متر ليلاً

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 مارس 2020 04:13 مساءً - توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس يوم غد السبت، غائما جزئيا إلى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

كما توقعت تساقط أمطار متفرقة ستكون غزيرة أحيانا مع رياح ناشطة تصل إلى حدود الـ70 كلم/س واحتمال حدوث برق ورعد، كما تتساقط الثلوج ليلا على ارتفاع 1800 متر وما فوق. وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة: طقس ربيعي متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة دون تعديل يذكر على درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل طفيف على الجبال والداخل مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء وتكون ضباب محلي على المرتفعات.

السبت: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا مع رياح ناشطة تصل الى حدود الـ70 كلم/س واحتمال حدوث برق ورعد كما تتساقط الثلوج ليلا على ارتفاع 1800 متر وما فوق.

الأحد: غائم جزئيا إلى غائم وارتفاع بدرجات الحرارة مع ضباب محلي على المرتفعات ورياح ناشطة تصل لحدود الـ 70 كم/س مع بقاء احتمال تساقط بعض الامطار بشكل متفرق خاصة شمال البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 12 الى 20 درجة، على الجبال من 7 درجات إلى 13 درجة وفي الداخل من 9 درجات إلى 17 درجة.

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الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

الانقشاع: متوسط.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و80%

حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 18°م.

الضغط الجوي: 757 ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: 5,32 ساعة غروب الشمس: 17,55