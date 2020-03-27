لبنان | تقرير وزارة الصحة: 23 إصابة جديدة بـ”كورونا” في لبنان… وحالة وفاة سابعة لمريض ثمانيني

صدر عن وزارة الصحة التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس “كورونا” المستجد وجاء فيه:

“حتى تاريخ 27/3/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 391 حالة بزيادة 23 حالة عن يوم أمس.

كما سُجّلت حالة وفاة لدى مريض يعاني من أمراض مزمنة في العقد الثامن من العمر في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي.

هذا وتشدد الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية خصوصا الالتزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن، وأنّ أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية”.