لبنان | تعميم الى شركات الطيران بتمديد وقف جميع الرحلات حتى 12 نيسان ضمنا

أصدر المدير العام للطيران المدني بالتكليف المهندس ​فادي الحسن​، تعميما رقم 2/11، الى جميع شركات الطيران العاملة في مطار ​بيروت​ الدولي، يقضي بتمديد وقف جميع الرحلات الجوية التجارية والخاصة حتى 12 نيسان ضمنا.

وجاء في التعميم:

“استنادا إلى المرسوم رقم 6209 تاريخ 26/3/2020 تمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة إنتشار ​فيروس كورونا​”، يطلب من جميع شركات الطيران العاملة في مطار ربيروت الدولي:

تمديد وقف جميع الرحلات الجوية التجارية والخاصة من وإلى مطار بيروت حتى يوم الأحد الواقع في 12 نيسان ضمنا”، ويستثنى من ذلك الطائرات العسكرية، طائرات الإسعاف الجوي، الطائرات التي تعبر الأجواء ال​لبنان​ية، طائرات الشحن، الطائرات التي تنقل كلا من ​البعثات الدبلوماسية​ المعتمدة في لبنان، أفراد المنظمات الدولية، ​قوات اليونيفيل​ والأشخاص العاملين لدى الشركات المرتبطة بعمليات الحفر في البلوك رقم 4. يطلب من جميع شركات الطيران الالتزام بمضمون هذا التعميم حتى إشعار آخر”.