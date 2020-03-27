لبنان | مع تمديد حالة التعبئة العام.. هل ستستمّر الدولة بدفع رواتب القطاع العام؟

في حين نواجه أكثر الأزمات الصحية خطرا في البلاد أسوة بالعالم، الّا أن البلد لم يكن بانتظار التبعات الاقتصادية لأزمة الكورونا، بل كان يعيش في عمق أزمة اقتصادية ومعيشية ضاغطة.

واذ تتكاثر التساؤلات حول الاوضاع المعيشية، وتقوم الدولة اللبنانية بوضع خطط اعاشية، والبحث بعدد من التسهيلات التي تخفّف وطأة الأزمة، الّا أن الخوف كبير، ولا سيما مع استمرار الأزمة التي يبدو انها ستطول، على رواتب الموظفين في القطاع العام.

ففي ظلّ تراجع ايرادات الدولة اللبنانية، وفي ظلّ العجز الذي كانت تعاني منه الموازنة العامة، والذي تفاقم نتيجة تغيّر المعطيات بعد 17 تشرين، ولاحقا في ظلّ أزمة الكورونا، وعدم دخول اموال الى خزينة الدولة، يتساءل الموظفون: هل سنحصل على رواتبنا؟ ماذا ان طالت الأزمة هل سنبقى نتقاضى رواتب كاملة؟ ماذا عن موظفي الادارات التي خفضت الدوامات لتخفيف الاكتظاظ وغيره؟ ماذا عن الجيش والقوى الامنية وهي مسؤولة اليوم عن مراقبة تطبيق التعبئة العامة وبالتالي الحفاظ على الصحة العامة؟ وتطول لائحة الأسئلة.

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مصادر مطلعة قالت ان رواتب الموظفين في القطاع العام أولويّة ولا يمكن المسّ بها.

وتؤكد المصادر أن الرواتب مؤمّنة لكلّ القطاع العام ولا مشكلة أبدا في الأمر.

وتشدد المصادر على أن اي تأخير لن يطرأ على الرواتب، لا سيما وأنها بالليرة اللبنانية ولا مشكلة في هذا الاطار.