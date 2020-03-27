لبنان | بعد إصابة أحد الأطباء في مستشفى بشري.. تحويل جميع المرضى إلى “تنورين الحكومي”

بعدما أقفل مستشفى بشري الحكومي أبوابه للتعقيم بعدما تبينت إصابة أحد الأطباء العاملين فيه بفيروس كورونا، أجرت إدارة المستشفى اتصالات بمستشفى تنورين الحكومي لمعالجة المرضى من ابناء المنطقة في المستشفى المذكور وإثر ذلك صدر عن مستشفى بشري الحكومي البيان التالي:

يسرّنا الإبلاغ أنّه وبعد التواصل مع رئيس مجلس ادارة ومدير مستشفى تنورين الحكومي الدكتور وليد حرب اتفق بين ادارة مستشفى بشري وادارة مستشفى تنّورين على استقبال كل المرضى من قضاء بشري وتسهيل امورهم لحين معاودة العمل في مستشفى بشري في وقت قريب ان شاء الله.

وفي صفحة التواصل الخاصة بمستشفى بشري الحكومي توجهت إدارة المستشفى الى العاملين فيه، (مدير، أطباء، ممرضات وممرضين، تقنيين وإداريين، وبخاصة من يعملوا في الكواليس) بكل المحبة.

وختمت :”إن كنتم الان في حجرِكم، او تتوجهون اليه، انتم تحجرون على قلوبنا معكم. نتمنى لكم جميعا الصحة والعافية، والعودة سريعاً الى محبيكم سالمين”.