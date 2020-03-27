لبنان | صُنع في لبنان.. تعرّفوا إلى الروبوت المعقم الذي ينهي مهمته بـ5 دقائق!

بمعدّات وأدوات بدائية مستعملة، صنع ابن بلدة بريتال (بعلبك) المهندس محمد قاسم اسماعيل “روبوت معقّم” من الفيروس يعمل بالأشعة فوق البنفسجية UVC التي “تفتك بالحمض النووي للبكتيريا وهي قادرة على تحييد 99% من البكتيريا والفيروسات” وفق ما أوضح اسماعيل لـ”الأخبار”.

وأضاف إن الروبوت “ليس ابتكاراً حديثاً، وإنما استخدام لتكنولوجيا متوفرة بين أيدينا وبكلفة متدنّية، وهو قادر على توفير تعقيم بدرجة ممتازة للغرف والأقسام في المستشفيات والمراكز الطبية بواسطة جهاز تشغيل عن بعد أو بواسطة الهاتف، وفي وقت لا يتعدى الدقائق الخمس”.

وزير الصحة حمد حسن زار اسماعيل في مشغله، أول من أمس، وأكد على “أهمية الإنجاز، وخصوصاً أن القطاع الصحي والطبي يعاني شحّاً في هذه الأجهزة”. وأضاف إنه بحث مع وزير الصناعة عماد حب الله في تشجيع الصناعة المحلية والوطنية ذات الاستخدام الصحي والطبي.