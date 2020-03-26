اعتبر رئيس الحكومة، حسان دياب، في دردشة مع الصحافيين، بعد جلسة مجلس الوزراء، أنّ “ما يجري حالياً هو حال طوارئ في إطار التعبئة العامة، ولكن إعلان حال الطوارئ بحسب ما ينص القانون تستلزم اجراءات تستدعي حظر التجول والاقفال العام، ونحن لسنا في هذا الصدد ويجب موافقة مجلس النواب قبل 8 أيام”.
مشيراً إلى أنّ “حال الطوارئ التي يطالبون بها موادها صعبة لا يمكن تطبيقها في لبنان”.
من جهة أخرى وجّه وزير المال غازي وزني تعميماً إلى جميع المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وكافة الهيئات والمجالس والصناديق العامة يطلب فيه تعليق العمل بالبند “رابعاً – ب –” من التعميم رقم 2916/ص1 تاريخ 27/9/2019 حتى إشعار آخر.
مراعاة لأوضاع المكلفين في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية وحالة الطوارئ الصحية المستجدة والتي باتت تشكل ضغطاً وعبئاً عليهم.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | دياب: ما يجري حالياً هو حال طوارئ في إطار التعبئة العامة.. ووزني يوجه لإقفال المؤسسات المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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