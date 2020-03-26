لبنان | خطر خسارة العام الدراسي يزيد بسبب كورونا.. هل نحن أمام إفادات أم تأجيل للامتحانات؟

أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف أنّ نسبة خطر خسارة العام الدراسي تزداد بسبب كورونا.
واعتبر في حديث لإذاعة صوت لبنان 100.5 ان مسألة التعليم الالكتروني جيدة لكنها غير كافية لان لا قدرة لكل التلامذة والطلاب على التفاعل مع الامر.
ولفت عبود الى ان هناك كلاماً عن تأجيل الامتحانات الرسمية، متمنياً الا يتم الغاؤها لان هذا الامر خطير.
من ناحيته اعتبر وزير التربية والتعليم السابق وعضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، أن “منذ ١٧ تشرين والعام الدراسي يترنّح، ثورة وكورونا وتعليم عن بُعد لا يطال الجميع”.
واضاف، “لا تهملوا التعليم الرسمي، إحذروا الإفادات وحدّدوا المحاور المطلوبة ليُنجز الباقي بشهرين بعد استئناف الدراسة”.
وقال، “طمئنوا الطلاب وأهلهم، حرام هذا الضياع.
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