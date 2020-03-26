لبنان | انخفاضٌ في سعر المازوت والغاز

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 مارس 2020 01:12 مساءً - مشاركة استقر اليوم الخميس، سعر صفيحتي ​البنزين​ 95 أوكتان و98 أوكتان، وانخفض سعر صفيحة الديزل أويل 1600 ليرة لبنانية، وسعر قارورة ​الغاز​ 1500 ليرة لبنانية. وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: – بنزين 98 اوكتان 24000 ليرة لبنانية. -بنزين 95 اوكتان 23500 ليرة لبنانية . -ديزل اويل 13000 ليرة لبنانية. -قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات 13500 ليرة لبنانية

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