لبنان | التعبئة العامة مستمرّة لاسبوعين اضافيين.. وهذه هي الشركات المستثناة من قرار التعبئة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 مارس 2020 01:15 صباحاً - افادت مصادر مطلعة ان اجراءات الوقاية من فيروس كورونا ستستمرّ لاسبوعين اضافيين في لبنان، ما يعني ان اقفال المدارس والتعبئة العامة ستسمر لاسبوعين اضافيين.

وكان رئيس مجلس الوزراء حسان دياب قد أصدر القرار رقم 53/2020، استثنى فيه بعض الشركات الخاصة العاملة في مجالات الإنتاج الصناعي من قرار التعبئة العامة.

وجاء في مضمون القرار:

إن رئيس مجلس الوزراء بناء على المرسوم رقم 6156 تاريخ 21/1/2020 ( تسمية السيد حسّان دياب رئيساً لمجلس الوزراء ) ، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 15/3/2020 (اعلان التعبئة العامة لمواجهة إنتشاء فيروس كورونا لاسيما الفقرة ثانية منه) ، بناء على كتاب وزارة الصناعة رقم 851 تاريخ 20/3/2020 ، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وحفاظاً على الصحة العامة خصوصاً في ضوء إنتشار فيروس كورونا، يقرر ما يأتي:

المادة الأولى : تستثنى من قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 10/3/2020 لاسيما الفقرة ثانياً منه الشركات الخاصة العاملة في المجالات التالية:

– مصانع المنتجات الغذائية على أنواعها دون إستثناء ( كل ما هو صالح للأكل ).

– تعبئة المياه للشرب . : الأدوية والمنتجات الطبية والأمصال.

– المرطبات والمشروبات والعصائر.

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– المعقمات والمطهرات والمنظفات ومنتجات النظافة الشخصية والمجتمعية المستوفية للشروط الفنية والصحية وأوعيتها.

– مستلزمات التعبئة والتغليف والحفظ من كرتون وورق وبلاستيك ونايلون وزجاج وخشب وألومينيوم و Stainless Steal.

– الكمامات والتجهيزات الشخصية للحماية ( كفوف ، أغطية رأس خاصة للحماية الصحية ، أحذية خاصة للعناية الطبية والصحية أو أغطيتها، ملبوسات Overall الحماية الصحية.

– المعدات الصناعية لزوم تجهيزات المصانع على أنواعها من السيور الناقلة للمنتجات Conveyors والمخارط الصناعية والمولدات الكهربائية.

– الورق الصحي وورق تنشيف اليدين.

المادة الثانية : يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.