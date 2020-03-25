لبنان | تأكيد أول إصابة بـ”كورونا” في الحدت

أعلن رئيس بلدية الحدت جورج إدوار عون في بيان أنه “جرى التأكد عند الساعة 7 مساء اليوم الثلاثاء، من أول إصابة بفيروس كورونا في الحدت، وقد نقل المريض الى المستشفى لتلقي العلاج وهو في حالة مستقرة”.
ولفت البيان إلى أنه “فرض الحجر المنزلي على جميع أفراد عائلته وأقاربه وكل من كان على إحتكاك معه خلال الأيام الماضية”.
وأعلن عون أنه “وضع كافة امكانات البلدية في خدمة من اضطروا للحجر”، داعياً “من موقع المسؤولية جميع المقيمين الالتزام الصارم بمنع التجوّل الطوعي وعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى، وفي حال الطوارىء الإتصال ببلدية الحدت”
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