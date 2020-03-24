لبنان | تعميم لمحافظ جبل لبنان بفتح جميع الطرقات المقفلة من بعض البلديات

أصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي تعميما إلى القائمقامين والبلديات واتحاداتها طلب بموجبه “فتح جميع الطرقات التي سبق لبعض البلديات ان اقفلتها بقصد عزل البلدات في سياق التدابير المتخذة لمكافحة وباء كورونا، وذلك بصورة فورية تحت طائلة تكليف القوى الأمنية والعسكرية فتحها وملاحقة المخالفين وفق النصوص القانونية.

وجاء في نص التعميم:

“حيث تبين إقدام بعض البلديات على عزل البلدات وإقفال الطرقات المؤدية اليها في إطار الحملة الجارية للحد من انتشار وباء كورونا المستجد. وحيث إن هذا التدبير يتجاوز سقف الإجراءات التي قررها مجلس الوزراء والقرارات التنفيذية الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الداخلية والبلديات، إضافة الى كونه عامل ضغط نفسي واجتماعي على السكان. وحيث يقتضي وضع حد فوري لهذه الظاهرة، والعمل على فتح جميع الطرقات التي تم إقفالها على سبيل عزل البلدات عن بعضها، مع مراعاة التدابير البلدية المتخذة في إطار تنظيم السير ووفقا لمقتضيات المتابعة والرقابة بما يتوافق مع إجراءات إعلان التعبئة العامة.

لذلك، يطلب الى القائمقامين في أقضية محافظة جبل لبنان وإلى بلديات قضاء بعبدا واتحاداتها والمخاتير والمجالس الاختيارية في القرى التي ليس فيها بلديات وجوب المبادرة الى فتح جميع الطرقات التي تم إقفالها بهدف عزل البلدات تماما بصورة فورية وبلا إبطاء مهما كانت الأسباب.

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– متابعة إجراءات مراقبة التزام السكان منازلهم وعدم الخروج الا للضرورة القصوى مع اعتماد وسائل الوقاية والسلامة، ومنع أي نوع من التجمعات مهما كانت الأسباب.

– التشدد في مراقبة المؤسسات المستثناة من وقف العمل، ومدى تقيدها بتدابير السلامة وعدم السماح بالاكتظاظ لديها.

إن محافظة جبل لبنان تعلق كبير الأمل على التجاوب الفوري مع هذا التعميم، تحت طائلة قيام القوى الأمنية والعسكرية بفتح الطرقات المقفلة، واتخاذ التدابير القانونية بحق المخالفين”.