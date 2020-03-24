لبنان | انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السرايا برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب

انتهت منذ قليل جلسة مجلس الوزراء التي رأسها الدكتور حسان دياب ظهر اليوم في السرايا الحكومية الاجتماع الأول للجنة الوزارية للشأن الاجتماعي.

وكانت الجلسة قد ضمت كلاً من: نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، وزير الخارجية ناصيف حتي، وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي مشرفيه، وزير الاقتصاد راوول نعمه، وزير المال غازي وزني، وزير الزراعة عباس مرتضى، وزيرة الاعلام منال عبد الصمد نجد، وزير الصناعة عماد حب الله، وزيرة العمل لميا يمين، في حضور المدير العام للقصر الجمهوري أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وتم البحث في إطلاق العمل الخاص بالشؤون الاجتماعية للمواطنين، وكيفية مساعدتهم على مواجهة هذه المرحلة الدقيقة والصعبة في ظل الاجراءات والتدابير الحكومية للوقائية من فيروس كورونا.

وزير الاشغال

كما التقى الرئيس دياب وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار والمدير العام للطيران المدني فادي الحسن. وناقش المجتمعون الاجراءات والتدابير المتخذة في مطار رفيق الحريري الدولي منعًا لانتشار فيروس كورونا.

ونقلت مصادر مطلعة أن وزير المال غازي وزني قرر سحب مشروع قانون “كابيتال كنترول” من التدوال في جلسة مجلس الوزراء اليوم.