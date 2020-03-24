لبنان | بعد تسجيل أول إصابة بكورونا في برجا.. ما التدابير التي اتخذتها البلدة؟

بعد تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في برجا في إقليم الخروب، دعا إمام مسجد البلدة النازحين السوريين إلى البقاء في منازلهم “تحت طائلة المسؤولية التامة عن أرواح الأهالي والنازحين.
وانتشرت معلومات أمس عن تسجيل أوّل إصابة بفيروس كورونا في بلدة برجا، وهي لسيدة سوريّة تحمل الجنسية التركيّة”.
وبحسب المعلومات، فإنّ “الشابة ن.ع.ر. كانت في تركيا وعادت مؤخراً إلى لبنان، وقد خضعت لاختبار فيروس كورونا في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، وتبيّن أن النتيجة إيجابية”.
وعلى الأثر، جرى إبلاغ بلدية برجا بالأمر لإتخاذ إجراءات العزل، وطلب من عائلتها وعائلة خطيبها الإلتزام بالحجر الصحي المنزلي.
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