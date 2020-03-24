كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 مارس 2020 01:14 مساءً - مشاركة أقدم سائق سيارة أجرة على احراق سيارته صباح اليوم في منطقة المدينة الرياضية في بيروت. وذلك إحتجاجًا على الإجراءات التي يتم تطبيقها من قبل القوى الأمنية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بمنع وجود أكثر من راكب واحد في وسائل النقل العامة، تفاديًا لإنتشار فيروس كورونا، بحسب ما كشفت صفحة “نحنا عيونك يا لبنان” في فيسبوك. وذكرت المعلومات الأولية أن السائق اصيب بحروق ايضا وتمّ نقله إلى المستشفى.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالفيديو: أحرق سيارته في بيروت بسبب الاوضاع… هذا ما حصل مع سائق سيارة أجرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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