لبنان | مجلس الأمن الفرعي في بيروت: لمنع التنقل الا للضرورة القصوى

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 مارس 2020 07:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 مارس 2020 07:16 مساءً - مشاركة

عقد مجلس الأمن الفرعي في محافظة مدينة بيروت اجتماعا برئاسة محافظ بيروت القاضي زياد شبيب لمتابعة الإجراءات التطبيقية والتدابير الاحترازية المتخذة، بناء على توجيهات وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي وبناء على قرار مجلس الوزراء المتعلق بالتعبئة العامة لمواجهة وباء كورونا.

حضر الاجتماع قائد شرطة بيروت العميد محمد الأيوبي، رئيس فرع مخابرات بيروت العميد طوني فارس، رئيس دائرة أمن عام بيروت العقيد عماد دمشقيه، مدير مكتب بيروت في أمن الدولة العقيد بسام أبي فرح، مساعد قائد فوج حرس بيروت المقدم هيثم فياض.

وقرر المجلس تأكيد “منع تنقل المواطنين، إلا للضرورة القصوى، ووضع جدول مفصل بفئات المؤسسات العاملة في ظل التعبئة العامة وساعات عملها ووسائل الحماية المفروضة”.