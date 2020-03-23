صدر عن مستشفى سيدة المعونات في جبيل البيان التالي:
يعلن مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل عن شفاء خمسة افراد من طاقمه التمريضي بعد اعادة اجراء الفحوصات المخبرية لهم وظهورها سلبية. وعليه، وفقد غادر المعنيون الجناح المخصص لمرضى فيروس الكورونا في المستشفى بعد ان امضوا فيه ما يزيد عن خمسة عشر يوماً.
وكانت وزارة الصحة قد قالت في التقرير اليومي عن كورونا:
“حتى تاريخ 23 آذار 2020، اصبح عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة 256 حالة بزيادة 8 حالات عن يوم امس.
كما وردت 11 حالة من مختبرات غير معتمدة من قبل الوزارة وهي تحتاج لاعادة التأكيد في مستشفى الحريري.
وحرصا من وزارة الصحة العامة على اتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر في التعاطي مع هذا المرض، تشدد الوزارة على جميع الحالات التي تم فحصها في مختبرات خاصة غير معتمدة وجاءت نتيجتها إيجابية ولا يعاني اكثرها من عوارض مرضية، التزام الحجر الصحي المنزلي التام ريثما يتم تأكيد التشخيص او نفيه.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الفحوصات المخبرية سلبية.. شفاء 5 افراد من الطاقم التمريضي في مستشفى المعونات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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