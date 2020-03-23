لبنان | إجراءات وتدابير صارمة لـ إدارة مرفأ بيروت

في سياقٍ التدابير والإجراءات التي تتخذها إدارة وإستثمار مرفأ بيروت، عُلِم أن “اجتماعاً موسّعاً عُقد اليوم في مكتب المدير عام ضمَّ مدير عام النقل وممثلين عن مخابرات الجيش والأمن العام في حرم مرفأ بيروت إضافة إلى مسؤولة الحَجر الصحي في المرفأ وممثلين عن الإدارة وذلك لاتخاذ كل التدابير الإحترازية لمواجهة الخطر الذي يمثله فيروس كورونا في البلاد”.

وتمّ اتخاذ تدابير فورية من جانب إدارة المرفأ، أهمها طلب إدراج الموظفين والعمال المولجين بتأمين شحنات الغذاء والدواء والذين يثبت خلوّهم من أية إصابة ضمن الطواقم المسموح لها بالتنقل خدمةً لانتظام العمل في المرفق العام ولإستمرارية حركة الشحن في البلاد.

هذا وقد التزمت إدارة المرفأ بتأمين الكمامات وكافة مستلزمات الوقاية من كفوف وموازين حرارة، لفحص الداخلين الى حرم المرفأ على أن يُفرَض وضع الكمامة لكل من يدخل إلى حرم المؤسسة.

وأكد مدير عام المرفأ حسن قريطم، أن “الإدارة بصدد تعقيم كل مباني ومكاتب المرفأ وكل المداخل حيث الجيش والأمن العام والجمارك وأمن الدولة وذلك مرة كل أسبوعين، مُشيراً إلى أن “تعميماً سيوجّه إلى شركات الشحن وتخليص البضائع بالإمتناع عن إستخدام أشخاص معرّضين أكثر من غيرهم للإصابة وبالتحديد من تتعدى أعمارهم الرابعة والستين والمصابين بأمراض مزمنة وباستبدالهم بآخرين ممن هم أقل عرضة للإصابة ليقوموا بالأعمال المرفأية المطلوبة لضمان إستمرارية العمل”.

وختم قريطم، مؤكداً أن “عناصر الأمن العام في نقطة المرفأ سيتولون أخذ حرارة كل الداخلين على أن يُطلَب من كل شخص مصاب بارتفاع الحرارة العودة الى المنزل ومن كل من تظهر عليه عوارض مرضية إضافية الذهاب الى مستشفى رفيق الحريري الجامعي بمواكبة الصليب الأحمر اللبناني وأن يترافق ذلك مع سحب الرخصة لمدة أسبوعين ولحين التعافي