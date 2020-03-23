لبنان | رسالة نصيّة تفيد باعادة صلاحية الخط الى ما كانت عليه قبل 20 آذار.. هذا ما أوضحته “ألفا” حول هذا الاجراء

بعد أن مدّدت شركة الاتصالات “ألفا” صلاحية الخطوط الهاتفية مسبقة الدفع 30 يوما اضافيا بناء على قرار وزارة الاتصالات، استغرب البعض في الايام الماضية، تلقّيهم رسالة نصيّة مفادها أنه تمّت اعادة صلاحية الخط الى ما كانت عليه قبل 20 آذار (اي قبل التجديد لشهر) لكي يتمكن المتلقي من تجديد باقته.

وفي هذا الاطار، أكدت مصادر شركة ألفا، أن الشركة مددت صلاحية الخطوط المسبقة الدفع لشهر كامل، انفاذا لقرار وزارة الاتصالات، مشيرة الى أن التمديد هو لفترة صلاحية الخط ولا يشمل مطلقاً، وفق القرار الوزاري، تجديد برنامج الخط.

وقالت المصادر: “لكن في ضوء المراجعات التي وردت الينا من الطلاب المشتركين في برنامج +Alfa A والذين يفضّلون تجديد برنامجهم في وقته مقابل 15 دولارا والإستفادة من خصائصه (الدقائق والرسائل والبيانات العائدة له)، ولا يريدون تمديد صلاحيّة خطهم، أعيدت صلاحية خطوط +Alfa A إلى ما كانت عليه قبل القرار الوزاري، وبالتالي أعطينا المشترك الخيار ما بين الحصول على ٣٠ يوماً إضافية والاستفادة من قرار الوزارة أو الحفاظ على الصلاحية القديمة وتجديد باقة الطلاب من أجل الاستفادة من خصائصها”.

واستغربت المصادر الضجة التي أثيرت حول هذا الإجراء، معتبرة أنه اجراء ايجابي جاء تلبية لرغبة عدد كبير من المشتركين ويجعل القرار الأخير والخيار في يد المشترك نفسه. وقالت المصادر: “يمكن للمشتركين الراغبين بعدم تجديد البرنامج، إعادة تمديد الصلاحية لـ 30 يوماً إضافية عبر الإتصال بنا على الرقم 111 (الذي عاد ليصبح متاحا 24/7) او عبر الـlive chat أو حسابات ألفا في وسائل التواصل الاجتماعي.”.

ودعت المصادر مشتركي ألفا وخاصة الطلاب منهم “للبقاء في البيت حماية لهم ولعائلاتهم وللمجتمع خصوصا وأن منصات التعليم الإلكتروني المذكورة في قرار وزارة الاتصالات ستتاح قريبا جدا مجانا ودون احتساب اي داتا على الطالب عند استخدامها”.