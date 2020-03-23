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لبنان | في المنية وفي طرابلس.. حواجز متنقلة ودوريات لمنع التجول والالتزام بالاقفال

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 مارس 2020 01:14 مساءً - مشاركة

خلت شوارع مدينة المنية، صباح اليوم الإثنين، من المواطنين، بعد دوريات للجهات الأمنية المختصة والشرطة السياحية على الطرق الرئيسية والفرعية ومختلف أحياء المدينة وجوارها،

بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء وتوجيهات محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا (القائم بأعمال بلدية المنية)، القاضية بإلتزام جميع المواطنين حالة التعبئة العامة والبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى، درءا لمخاطر انتشار فيروس “” وتفشّيه بشكل متسارع، بحسب ما ذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام”.

ودعت البلدية الأهالي عبر مكبرات الصوت، الى التزام منازلهم ومغادرتها للضرورات القصوى منعا لتفشي الوباء وكبح انتشاره، مؤكدة خلو المدينة حتى الساعة من أي إصابة.

وفي طرابلس تستمر عناصر الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي بإقامة حواجز توعوية في مختلف شوارع المدينة ، وتقوم العناصر الامنية بجولات على المحلات التي لم تلتزم الاقفال واجبارها على اغلاق المحلات.

كما تقوم الدوريات والحواجز بالطلب من المواطنين عدم التجول الا في الحالات الضرورية ، حفاظاً على سلامتهم وللحد من انتشار .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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