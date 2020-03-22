لبنان | لائحة سوداء تظهر.. من هم أعداء نصر الله؟

رسمت كلمة الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، مساء الجمعة، ملامح مستقبل العلاقة مع حلفاء الحزب، إذ شرّعت تصنيف الحلفاء بين خصم وغير صديق.

وظهرت التصنيفات فوراً في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تكفل بعض روادها المزاودين في الانتماء الى الحزب، بوضع “لوائح العار”، وهي عملياً اللوائح السوداء، مطالبين بتصنيف الناس، استناداً الى تغريداتهم وتصريحاتهم.

ورغم أن اللهجة التي تحدث فيها نصر الله تحذيرية لبعض الحلفاء، ومحاولة منه لردع الشتيمة والتخوين في المحطات السياسية، الا ان بعض مؤيدي الحزب بادروا الى التخوين فوراً، وإعلان فضّ الصداقات، منصبين أنفسهم في موقع “المؤثر” و”مقرر المصير” في المعادلة السياسية، على الرغم من أن نصر الله قال بوضوح ان لا شيء يؤثر في قرار حزبه الذي لا يتصرف تحت الضغط أو الاحراج.

وبدأ مناصرون للحزب بوضع اللوائح، مطالبين بأسماء الشخصيات السياسية التي انتقدت الحزب ورفعت لهجتها ضده إثر قرار الافراج عن المتعامل مع اسرائيل عامر الفاخوري الذي نقلته طائرة اميركية الى خارج لبنان.

والغرض من البحث في التصريحات، على كثرتها، يبدو أنه سعي الى تنظيم “لوائح العار”، حيث المغضوب عليهم في خانة أعداء الحزب.