كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 مارس 2020 09:13 مساءً - مشاركة أصدرت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث تقريرها اليومي حول وباء كورونا المستجد ليوم الاحد 22 اذار2020، وجاء فيه: تسجيل 248 حالة بـ “كورونا” منذ 21 شباط الماضي، 18 حالة جديدة، 4 حالات حرجة، 8 حالات تعافت، 4 حالات وفاة. توزع الحالات حسب الأقضية: الهرمل: صفر

بشري: صفر

زحلة: صفر

البقاع الغربي:صفر

راشيا: صفر

جزين: صفر

حاصبا: صفر

مرجعيون: صفر

المنية الضنية: 1

عاليه : 1

صيدا: 1

بنت جبيل: 1

الشوف: 2

طرابلس: 4

زغرتا: 5

بعلبك: 3

النبطية: 3

صور: 3

عكار: 6

الكورة: 4

البترون: 5

جبيل: 23

غير محدد من قبل وزارة الصحة: 31

بعبدا: 28

كسروان: 37

المتن: 41

بيروت: 49 توزع الحالات عبر الجنس: 44% إناث و56% ذكور. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالصور والتفاصيل: عدد الاصابات بـ “كورونا” وتوزعها جغرافياً.. بيروت والمتن وكسروان في الطليعة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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