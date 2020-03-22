لبنان | مع إعلان التعبئة العامة.. طرابلس والميناء خاليتان من السيارات والمارة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 مارس 2020 01:11 مساءً - مشاركة بعد اعلان التعبئة العامة ومنع المواطنين من التجمع والتجول، تشهد طرابلس منذ صباح اليوم الأحد انعدام بحركة السيارات والمارة في معظم مداخلها ومخارجها واحيائها الاساسية. وقد اغلقت جميع المحلات والمؤسسات التجارية ابوابها، بالاضافة للدوائر الرسمية، ما عدا محلات بيع المواد الغذائية والتموينية. وتشهد عدة شوارع في المناطق الشعبية حركة خجولة في ظل مطالبات لقوى الامن والجيش بمنع التجوّل. على صعيد متصّل، التزم المواطنون في الميناء بقرار عدم التجول والبقاء في المنازل، حيث خلت الميناء والكورنيش البحري منذ الصباح من اي حركة. وينفذ الجيش اللبناني والقوى الامنية حواجز متنقلة ودوريات مكثفة في طرابلس لمنع التجمعات وحفاظا على السلامة العامة.

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