لبنان | الأمن العام: تسيير دوريّات للتأكد من التزام المواطنين قرار التعبئة العامة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 مارس 2020 01:11 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 مارس 2020 01:11 مساءً - مشاركة

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:

إنفاذاً لمقررات مجلس الوزراء المتعلقة بإعلان التعبئة العامة لمواجهة وباء كورونا والحد من انتشاره، باشرت المديرية العامة للأمن العام اعتباراً من صباح اليوم واستكمالا للاجراءات الامنية التي تقوم بها، بتسيير دوريات بواسطة آليات مدنية على كامل الاراضي اللبنانية، وذلك للتأكد من التزام المواطنين والمقيمين بالاجراءات التالية:

– عدم التجمع في الساحات العامة والخاصة.

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– اقفال المحال التجارية والمؤسسات على أنواعها ما عدا المستثناة من قرار الإقفال.

– البقاء في المنازل وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.

إن المديرية العامة للأمن العام إذ تؤكد على مسؤولية المواطنين ودورهم الأساسي في مواجهة وباء كورونا تثني على تجاوبهم مع الاجراءات المتخذة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.إن المديرية جاهزة لتلقي المراجعات الطارئة على الأرقام التالية: ٠١/٦١٢٤٠١- ٠١/٦١٢٤٠٢و٠١/٦١٢١٣٠.