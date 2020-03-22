لبنان | بالصورة.. وزارة الصحة للبنانيين: هكذا تصنعون محلولاً لتعقيم أغراضكم من كورونا!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 مارس 2020 01:11 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 مارس 2020 01:11 مساءً - مشاركة

نشرت وزارة الصحة العامة على حسابها على “تويتر” طريقة تحضير محلول التعقيم بواسطة الكلور النقي بتركيز 5%. ويُستخدم هذا المحلول لتعقيم كافة أنواع الأسطح والمشتريات بما فيها المأكولات المغلفة والمعبأة في ظل انتشار كورونا.

وأوضحت الوزارة أنّنا سنكون بحاجة إلى نصف ليتر من سائل كلور التبييض بتركيز 5% و4.5 ليتر من المياه النظيفة، ما يعطينا 5 ليترات من محلول الكلور المعقم يحتوي على 0.5% هيبوكلوريت الصوديوم.

وشرحت الوزارة بالقول إنّه يتعيّن خلط المحلول جيداً لمدة 10 ثوانٍ ومن ثم إقفال العبوة التي تحتوي على المحلول بغطاء، مشيرةً إلى أنّه لا بد من حفظ المحلول المحضر في الظل بعيداً عن الشمس وبعيداً عن متناول الأطفال.

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ولفتت الوزارة إلى أنّ هذا المحلول يُستخدم خلال 24 ساعة من تاريخ تحضيره لضمان فاعليته.