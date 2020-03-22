نشرت وزارة الصحة العامة على حسابها على “تويتر” طريقة تحضير محلول التعقيم بواسطة الكلور النقي بتركيز 5%. ويُستخدم هذا المحلول لتعقيم كافة أنواع الأسطح والمشتريات بما فيها المأكولات المغلفة والمعبأة في ظل انتشار كورونا.
وأوضحت الوزارة أنّنا سنكون بحاجة إلى نصف ليتر من سائل كلور التبييض بتركيز 5% و4.5 ليتر من المياه النظيفة، ما يعطينا 5 ليترات من محلول الكلور المعقم يحتوي على 0.5% هيبوكلوريت الصوديوم.
وشرحت الوزارة بالقول إنّه يتعيّن خلط المحلول جيداً لمدة 10 ثوانٍ ومن ثم إقفال العبوة التي تحتوي على المحلول بغطاء، مشيرةً إلى أنّه لا بد من حفظ المحلول المحضر في الظل بعيداً عن الشمس وبعيداً عن متناول الأطفال.
ولفتت الوزارة إلى أنّ هذا المحلول يُستخدم خلال 24 ساعة من تاريخ تحضيره لضمان فاعليته.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالصورة.. وزارة الصحة للبنانيين: هكذا تصنعون محلولاً لتعقيم أغراضكم من كورونا! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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