لبنان | بعد المنخفض الجوي… توقعات بإرتفاع في درجات الحرارة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأحد قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة، مع إرتفاع بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، مع تكون ضباب على المرتفعات، يبقى التحذير من تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1300 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: يستقر الطقس تدريجا على الحوض الشرقي للمتوسط بدءا من صباح اليوم مع بقاء درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية للفترة الزمنية نفسها، بخاصة على الساحل. (المعدل الموسمي لشهر آذار هو:13- 22).

– الطقس المتوقع في لبنان:

– اليوم السبت: غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، نحذر من تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1200 متر خلال الليل وساعات الصباح الاولى.

– الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل مع تكون ضباب على المرتفعات، يبقى التحذير من تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1300 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

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– الإثنين: قليل الغيوم إجمالا مع إرتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل.

– الحال العامة: طقس متقلب، وماطر أحيانا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة، مع إقتراب منخفض جوي بعد ظهر الأحد.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 20 درجة. فوق الجبال من 15 الى 14 درجة. في الداخل من 7 الى 15 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية، سرعتها بين 10 و 35 كلم/س.

– الانقشاع: جيد الى متوسط أحيانا على المرتفعات.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.

– حال البحر: منخفض الموج حرارة سطح الماء: 18 °م.

– الضغط الجوي: 1016 HPA أي ما يعادل: 762 ملم زئبق,

– ساعة شروق الشمس: 41:05 ساعة غروب الشمس:50:17.