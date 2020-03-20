لبنان | بارقة أمل: شفاء حالتين من فيروس كورونا والعدد الاجمالي لحالات الشفاء التام اصبح 5

أعلن ​مستشفى بيروت الحكومي​، ان “مجموع ال​حالات​ التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس ​كورونا​ والتي عزلت في منطقة العزل الصحي في المستشفى 56 حالة، وبلغ مجموع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا داخل منطقة الحجر الصحي 7 حالات بانتظار نتيجة الفحص المخبري”.

مشيرة الى “امتثال حالتين مصابتين بالفيروس للشفاء بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصهما من كافة عوارض المرض، مما يرفع مجموع الحالات التي شفيت تماما الى 5”.

ولفتت المستشفى الى انه “بناء لتوجيهات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة تم اخراج 3 مصابين بفيروس الكورونا من المستشفى الى الحجر المنزلي، وذلك بعد تأكيد الطبيب المعالج بشفاء المريض سريريا وإبلاغه بكافة التدابير والإرشادات المتعلقة بالحجر المنزلي لجهة التعامل مع الآخرين والنظافة الشخصية وكيفية تناول الطعام وكيفية التخلص من القمامة ومراقبة الحرارة يومياً”، مشيرة الى ان الصليب الاحمر اللبناني هو “الجهة الصحية المجهزة لنقل اي مصاب بطريقة سليمة”، موضحة ان “وضع المصابين بالكورونا مستقر ما عدا حالتين وضعهما حرج، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل”.