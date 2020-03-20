لبنان | المصارف تمعن في التعطيل وتغلق أبوابها السبت

بعدما تذرعت بإعلان حالة الطوارئ الصحية، ورغم استثنائها من الإقفال القسري، قررت المصارف في لبنان إغلاق أبوابها بوجه المودعين طوال فترة “التعبئة العامة”، بما يعفيها من السحوبات بالعملة الأجنبية، مكتفية فقط بالمعاملات الأخرى.
واليوم، وإمعاناً في تعطيل الأعمال، أعلنت جمعية مصارف لبنان إقفال المصارف أبوابها أيام السبت من كل أسبوع، طوال فترة التعبئة العامة المقرّرة من قبل مجلس الوزراء. وذلك عطفاً على البيانات السابقة التي أصدرتها الجمعية حول دوام العمل الموقّت، في الإدارات العامة للمصارف ومراكزها الرئيسية، من أجل تيسير الأعمال في هذه الظروف الإستثنائية، وفي ضوء قرار مصرف لبنان بالتوقف عن العمل أيّام السبت خلال مرحلة الطوارىء الصحية الراهنة.
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