لبنان | إصابتان جديدتان في عكّار.. وإجراءات على مداخل مناطق في الشمال وعكّار تفادياً لتفشّي “كورونا”!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 مارس 2020 07:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 مارس 2020 07:15 مساءً - مشاركة

شهدت عكار، صباح اليوم الجمعة، تسجيل حالتَيْن جديدتَيْن مصابتَيْن بفيروس “كورونا” المستجدّ ليرتفع بذلك عدد الإصابات في منطقة عكّار إلى 5، بحسب ما ذكرت مصادر إعلامية وطبية.

والإصابتان هما لشخصيْن من وادي خالد وبلدة فنيدق، وقد صدرت نتائج فحصيْهما من مستشفى “هيكل” وكانت إيجابية.

وقد تمّ نقلهما إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت لإجراء فحوصات إضافية لهما للتأكّد رسمياً من الإصابة.

من جهة اخرى يستمرّ عدد من المتطوّعين في الشمال وعكّار وبالتعاون مع البلديات واتّحاداتها، بمراقبة مداخل البلدات والمناطق، وذلك تفادياً لانتشار فيروس “كورونا” المستجد، ولعدم انتقال الفيروس بين المناطق أثناء انتقال الوافدين إليها.

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فعند مدخل قضاء الضنية عند حاجز بلدة عشاش، ما زالت تقام أعمال فحص للحرارة وتقصّي الوافدين من خارج المنطقة.

أما عند نفق شكا باتجاه طرابلس، فأقيم أيضاً حاجز لفحص الحرارة وتعقيم السيارات.

أما في عكار، فقد أغلقت عدة بلدات عكارية مداخلها لضبط الوافدين إليها في حين أقامت بلدات أخرى إجراءات وقائية عند مداخلها بتعقيم السيارات والوافدين إليها.