لبنان | المديرية العامة للأوقاف الإسلامية نبهت من التهاون في تنفيذ قرار تعليق صلوات الجماعة

نبهت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان من التهاون في تنفيذ قرار تعليق صلوات الجماعة في مساجد لبنان بسبب تفشي مرض فيروس كورونا.

وأكدت حرصها على صحة وسلامة المصلين على تأدية صلاة الظهر في منازلهم بدلا عن صلاة الجمعة استنادا للرخص الشرعية الملزمة من القران الكريم والسنة النبوية الشريفة في مثل هذه الظروف والفتاوى الصادرة عن المراجع الدينية في الدول العربية والإسلامية،

داعية جميع المؤمنين الى الإكثار من الدعاء والتضرع لله تعالى وخصوصا يوم الجمعة ليكشف الله سبحانه وتعالى البلاء والوباء وسيء الأسقام لان في يوم الجمعة ساعة استجابة لقول النبي محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يَسْأَلُ اللَّهَ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ ” وغيره من الاحاديث.