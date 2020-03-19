لبنان | بالفيديو: طائرة هبطت لدقائق وأقلعت من السفارة الأميركيّة في عوكر … فهل تم تهريب الفاخروي؟

هبطت صباح اليوم طائرة أميركيّة، قادمة من قبرص، في السفارة الأميركيّة في عوكر لدقائق قليلة قبل أنّ تقلع من جديد لتعود من حيث أتت.

ويطرح هبوط الطائرة وإقلاعها السريع علامات استفهام حول ما إذا كانت أقلّت العميل عامر الفاخوري الذي كانت المحكمة العسكريّة أصدرت قراراً بتخلية سبيله.

وكانت المحكمة العسكرية برئاسة العميد حسين عبد الله قد عقدت جلسة بشكل سري يوم الأحد 15 آذار الحالي، وطرح ملف الفاخوري على التصويت.

وصوّت لصالح إطلاق سراحه ثلاثة قضاة بينهم رئيس المحكمة العسكرية العميد حسين العبد الله، والمدعي العام القاضي بيتر جرمانوس. وفيما حاول أهل الحكم قبل فترة الضغط على القاضية نجاة أبو شقرا لإطلاق سراحه، أو تحميلها ومن خلفها وليد جنبلاط مسؤولية الإبقاء على توقيفه، ليتعرض إلى ضغوط أميركية..

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إلا أن أبو شقرا صوتت ضد القرار. وفي الأساس، هناك إصرار من قبل أهل الحكم على تبديلها من منصبها بسبب قرارها الأول الذي طلب إنزال حكم الإعدام بحق الفاخوري.