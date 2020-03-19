لبنان | بعد تقديم الـ “1000 وحدة PCR”.. هديةٌ صينيةٌ ثانيةٌ الى لبنان

قال وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتّي، إنّنا “بحاجة للكثير من المعدّات، واللائحة الطبية تُطلب كاملة بانتظار ما يمكن أن تقدّمه كلّ دولة”.

وكشف في حديث له ضمن مقال للصحافية كريستينا جبر في صحيفة “الجمهورية”، أنّه “يقوم بالإتّصالات منذ يوم الجمعة الفائت مع كلّ الدول والسفارات والمنظمات الدولية والإقليمية، طالباً منهم المساعدة كذلك، كلّف سفراء لبنان في الخارج، التواصل مع حكومات البلد التي يقيمون فيه، لتقديم ما يمكن من مساعدات للبنان”.

وأعلن عن “هدية ثانية ستقدّمها الصين، ونحن بانتظار انتهاء الإجراءات اللازمة لتسلّمها.

وفي وقت سابق كانت السفارة الصينية في لبنان قد أبلغت وزارتي الصحة العامة والخارجية والمغتربين، أن “الحكومة الصينية قررت إهداء لبنان 1000 وحدة (فرد) من PCR لـ nCoV- 2019 و 200 مقياس الحرارة اليدوي، “استنادا للطلب اللبناني، وتعبيرا عن مشاعر الصداقة التي تكنها الصين تجاه لبنان وشعبه ومساعدة لبنان في تحسين قدرته على مكافحة مرض كوفيد- 19، على ان يتم التنسيق بين السفارة والجهة التي تحددها الوزارة عن اجراءات التسليم والتسلم”.

وأكدت السفارة استعدادها للتواصل مع وزارة الصحة حول هذا الموضوع.