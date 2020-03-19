لبنان | كورونا في لبنان.. بالأرقام: هذا عمر أصغر مصاب وهكذا يتوزع بين النساء والرجال وعلى المناطق

على حسابها على “تويتر”، نشرت منظمة الصحة العالمية تقريراً عن حالات فيروس كورونا في لبنان.

وتوضح الصور كيف عمل لبنان بفضل الإجراءات الوقائية مثل البقاء في المنزل في تأخير انتشار الفيروس محلياً منذ اكتشاف أول إصابة.

وتبيّن المنظمة أن عدد الإصابات بالفيروس يُقدّر بـ133، لافتةً إلى أنّ نحو 10 إصابات شُفيت سريرياً، في حين أنّ 3 شُفيت بشكل كامل، و4 أشخاص لقوا حتفهم.

وفي صورة ثانية، تُظهر المنظمة كيف ارتفع عدد الإصابات منذ 21 شباط الفائت حتى 17 آذار بشكل تصاعدي.

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كما تبيّن المنظمة أنّ عدد الإصابات يتوزع على الشكل التالي: 59% للرجال مقابل 41% للنساء.

وتوضح المنظمة أيضاً أنّ عمر أصغر مصاب يزيد عن 10 سنوات، في حين أنّ أكبرهم في الثمانينات من العمر. في ما يتعلق بتوزع الحالات على الأقضية، فهي تشمل بنت جبيل وصور والمنية وزغرتا والنبطية وبعلبك والبترون والكورة وجبيل وكسروان والمتن وبعبدا وبيروت. ويُظهر الرسم أنّ بيروت سجلت أعلى نسبة إصابات في حين أنّ بنت جبيل سجلت أدنى نسبة، وذلك في الفترة الممتدة بين 21 شباط و18 آذار الجاري.

وتضيف المنظمة بأنّ نحو 5% من الإصابات حرجة، أي أنّ المرضى يحتاجون إلى أجهزة تنفس، في حين أنّ 15% من الحالات حادة، حيث يحتاج المرضى إلى علاج بالأوكسيجين. وتتابع المنظمة بالقول إنّ 40% من حالات المرضى توصف بالمعتدلة، أي أنّهم يعانون من التهاب رئوي، في حين أنّ 40% من الحالات خفيفة الحدة.