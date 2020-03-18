لبنان | شقيق المريضة التي توفيت في طوارئ رفيق الحريري يكشف: توّجهت إلى مستشفى خاص ولكن..

بعد ان توفيت ايمان في طوارئ مستشفى رفيق الحريري في بيروت، كثرت التحاليل والاخبار على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد انّ اوضح بيان مستشفى الحريري انّ المريضة لم تكن تعاني من فيروس كورونا، بل كانت تعاني من قصور مزمن في عضلة القلب، تحدّث شقيقها لقناة الـLBCI مؤكداً انّها لم تكن تعاني من عوارض الكورونا، بل عانت من ضيق تنفس فقط.

شقيق ايمان كشف انّ الاخيرة توّجهت إلى مستشفى خاص إلاّ انه رفض ادخالها، متخوفاً من انّ تكون مريضة بفيروس كورونا.

وتابع الشقيق: توّجهت بعدها إلى مستشفى الحريري، وعند وصولها انتكست، بسبب الخوف الشديد على اعتقادب، إذ انّها كانت تعاني من قصور في عضلة القلب ولديها مشاكل في عمل الكليتين وفارقت الحياة، مشيراً إلى انّ نتائج فحص فيروس كورونا لم تصدر بعد لمعرفة ما اذا كانت مصابة ام لا.