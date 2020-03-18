لبنان | مطار بيروت يغلق أجواءه أمام حركة الملاحة الجوية اعتبارا من منتصف هذه الليلة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 مارس 2020 10:16 مساءً - مشاركة عند الثانية عشرة من منتصف هذه الليلة، يغلق مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت أجواءه أمام حركة الملاحة الجوية، تطبيقا لمقررات مجلس الوزراء الأخيرة للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد إعلان التعبئة الصحية العامة في لبنان، باستثناء طائرات: الشحن، العسكرية، الإسعاف، وطائرات الهليكوبتر الخاصة للعاملين لدى الشركات المرتبطة بعمليات الحفر في البلوك رقم 4. يعتبر مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت من أهم المرافق الحيوية في الشرق الأوسط، وهو منطلق لشبكة مواصلات جوية تعتبر الأبرز في المنطقة وعبره الى العالم، وهو المطار الرسمي للدولة اللبنانية، ويضم إضافة إلى الأسطول الجوي والمدارج الثلاثة، مواقع للطائرات الخاصة، وفي استطاعة المطار استقبال 40 طائرة إقلاعا وهبوطا في الساعة.

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