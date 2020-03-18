لبنان | إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية وحصر العمل في هيئة ادارة السير بالمعاملات الضروريّة

قرر وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية كافة وحصر العمل في هيئة ادارة السير بالمعاملات الضروريّة حصراً، اليوم الأربعاء.

وقلص عدد العاملين في مختلف الدوائر والأقسام التابعة لهيئة ادارة السير الى ما نسبته 10%، واقتصار العمل على معالجة الملفات التي ترتدي الطابع الإداري.

وعلت أصوات العديد من اللبنانيين مطالبة بإقفال هذه المرافق لما تشكل من خطر وتزيد احتمال انتشار فيروس “كورونا”.

وأعلنت وزارة الداخلية والبلديات، أمس الثلاثاء، انه “بعد ورود عدد من الاستفسارات حول فتح ابواب هيئة ادارة السير، فإنه وبناء على المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء بالتعبئة العامة لجأت هيئة ادارة السير والآليات والمركبات الى فتح ابوابها بالحد الادنى من الموظفين واعتماد المناوبة في العمل وذلك حرصا على تسيير شؤون المواطنين الملحة”.